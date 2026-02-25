(audio) Bomberos de Indio Rico recibieron donaciones

25 febrero, 2026 0

Vecinos de Indio Rico realizaron donaciones para el Cuartel de Bomberos Voluntarios y en tal sentido, Alberto Hinding, Jefe del cuerpo dijo: “hemos recibido litros de gasoil, una antena para tener conectividad con los teléfonos celulares, y estamos muy agradecidos con los vecinos, somos un cuartel chiquito y todo nos viene muy bien”.

“ Para nosotros es un apoyo fundamental, más allá que contamos con una rifa anual, subsidios provinciales y nacionales, pero no llegamos a cubrir las necesidades que tenemos”.

En la institución cuentan con 6 camiones y una camioneta de apoyo y un forestal, “en esta parte estamos muy bien teniendo en cuenta que somos un pueblo chico, además tenemos muy bien equipados a los 24 bomberos que forman parte del total de la dotación”.

Hinding dijo que actualmente no cuentan con cadetes por diferentes cuestiones. Recordó que este verano fue muy intenso en cuanto a salidas por incendios importantes.

Finalmente el Jefe de Bomberos recordó que “el cuartel en enero cumplió 45 años de actividad y yo cumplí 45 de Bombero, todo un orgullo”.

