(Audio) Bomberos gran labor para asistir a los afectados por el temporal

8 mayo, 2026 0

Los bomberos Voluntarios de Tres Arroyos realizaron un gran trabajo para ayudar a quien sufrieron daños durante este miércoles y jueves en las dos intensas jornadas de lluvia y viento.

Maxi Llanos Jefe del Cuerpo de Bomberos habló con LU 24 y realizó un panorama sobre la situación, en primer lugar, dijo “el jueves salimos 14 veces, en su mayoría por anegamiento en las calles, casi se vuela un techo y una mascota se asusto por los rayos, la misma quedo atrapada, pero pudimos rescatarla”.

“Además hubo distintos principios de incendios en la ciudad, asimismo por suerte la situación no fue peor”, explicó y aseguró “veremos cómo sigue la situación el fin de semana”.

“Por otro lado, no tuvimos que rescatar a ninguna persona y eso nos deja más tranquilos, a su vez, tengo conocimiento que Defensa Civil recató a diferentes familias afectadas”, detalló.

“Tenemos un gran equipo, asimismo la mayoría tienen el permiso para dejar su trabajo y salir a colaborar ante cualquier eventualidad”, concluyó.

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