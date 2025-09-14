(audio) Braian Rodríguez de Colven Vigía: “Más que clientes, tenemos amigos”

14 septiembre, 2025 0

En el marco de la 168° Exposición Rural, Colven-Servicio Oficial Vigía, volvió a estar presente con novedades y promociones para sus clientes. Para ello, LU 24 mantuvo una conversación con Braian Rodríguez.

“Contento de estar acá en La Rural, que para nosotros es muy importante, es otra forma de llegar a la gente, de charlar con el cliente, de saludarlo. Tenemos un par de obsequios para todos los que vienen al stand y el tiempo nos acompañó, así que estamos muy a gusto”, señaló Brian, referente de la firma.

Este año la empresa presentó como novedad la incorporación de *aire acondicionados, anticipándose al próximo verano. Además, reafirmaron la vigencia del protector motor Vigía, su producto estrella, y destacaron el crecimiento en la instalación de calderas, rubro en el que tuvieron una alta demanda.

En cuanto al balance de la participación en la muestra, Brian remarcó:

“Gracias a Dios hubo consultas y ventas, pero lo más lindo es poder salir del ámbito del taller y charlar con la gente. Más que clientes también tenemos amigos, y de esas charlas salen nuevas ideas e inquietudes, lo que es muy enriquecedor”.

Respecto a las facilidades de pago, Colven ofrece planes con tarjeta de crédito —con intereses variables según la emisora— y la opción de valores a 120 días sin interés, una herramienta que consideran clave en la actualidad.

Volver