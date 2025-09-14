(audio) Buffa Maquinarias volvió a sorprender con maquinaria versátil y eficiente en la Expo Rural

La firma Buffa Maquinarias volvió a decir presente en la exposición con su stand, donde en esta oportunidad Pedro Buffa dialogó con LU 24 sobre los productos que acercaron al público.

“Además de la novedad que es toda la línea de tractores Chery, con todas las prestaciones que estamos mostrando acá en la muestra, trajimos en cada tractor enganchado algún implemento interesante para complementar la compra: una desmalezadora, una hoja niveladora, una hoyadora, todos equipitos de tres puntos que hacen el trabajo mucho más práctico y versátil”, explicó.

También recordó la importancia de los tradicionales Sinfin Pro-Core: “Se venden todos los años por lo prácticos, livianos y versátiles que son. Podés prescindir de un tractor porque tienen su motrocito a explosión, entonces los llevás a cualquier rincón del campo y los usás”.

Por último, resaltó que el público mostró mucho interés por la línea completa de tractores, desde los de 25 caballos para parques y corte de pasto, hasta los de 240 caballos para trabajos más exigentes.

“Por suerte tuvimos visitas todo el tiempo, tanto de amigos como de clientes que se acercaron a preguntar sobre las novedades. Estamos muy conformes con la respuesta”, cerró Pedro Buffa.

