(audio) Carabajal: “Hay una ola de despidos importante en Tres Arroyos”

4 mayo, 2025

El Secretario General de la CGT Regional Tres Arroyos y titular del gremio de Camioneros, Rubén Carabajal, opinó sobre los despidos producidos en el sector gastronómico en los últimos días en Tres Arroyos.

“Hay una ola de despidos muy importante como nosotros veníamos anunciando y justamente uno de los sectores más golpeados es el sector gastronómico, y se debe a que la gente no está consumiendo: no hay gente que pueda salir a merendar o salir a almorzar o cenar, como sucedía antes; que hay un gran poder adquisitivo en Tres Arroyos, es verdad; que hay gente que sigue saliendo, es verdad; pero sufre el sector gastronómico porque el trabajador común no llega a fin de mes”, manifestó.

“Nosotros hace tiempo que lo venimos diciendo, algunos despidos se ven como el caso del ex hotel Alfil y otros que no se ven porque se realizan sin pasar por los sindicatos o el Ministerio, tal como lo dijera días pasados el titular de la delegación local, el compañero Néstor García: y eso está sucediendo en distintos sectores”, agregó.

“En mi propio sindicato-Camioneros- hay una baja importante de laburo, hay bajas tarifas y los costos de mantenimiento son altísimos; hay acuerdos que arreglan un dinero para que el trabajador deje su lugar, es un puesto que se pierde”, sostuvo.

En otro aspecto, Carabajal se refirió a los enfrentamientos que el gobierno nacional tiene con el periodismo, y coincidió en que “pasó en todos los mandatos, cuando al gobierno le interesa más ir contra los periodistas que no están comprometidos con la gestión, y no acepta las críticas, pero en este caso, cuando no se aclaran las cosas que se dicen, queda instalada una verdad a medias, que es lo que la gente consume”.

