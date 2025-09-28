(audio) Carabajal: “los despidos son consecuencia de un plan económico que no funciona”

El Secretario de la CGT Regional Tres Arroyos, Rubén Carabajal se refirió a través de LU 24 a la sucesión de despidos en las empresas de la ciudad que dejaron 145 personas sin trabajo.

Opinó que “es un momento muy triste que estamos pasando, se podría decir que es una catástrofe porque que en un día queden 150 familias en la calle es desastroso”.

“No solo es esto, sino que desde hace unos meses atrás se da una situación similar, con comercios que han cerrado sus puertas, lo que es parte de lo que se está viviendo en el país; y obedece a la consecuencia de un plan económico, y un plan de gobierno que no funciona”, graficó.

