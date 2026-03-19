(audio) CARBAP rechaza la desregulación de la vacuna antiaftosa y advierte riesgos sanitarios

19 marzo, 2026 0

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su firme rechazo a la reciente resolución del Senasa que desregula la vacunación contra la fiebre aftosa, permitiendo que los productores contraten directamente a veterinarios privados por fuera del sistema de fundaciones. Fernando Ferrari, prosecretario de la entidad y coordinador de la Mesa de Carnes, advirtió a LU24 que esta medida prioriza objetivos económicos y comerciales por sobre la seguridad sanitaria que el país consolidó durante décadas.

Según el dirigente, la decisión se tomó de manera apresurada, y parece haber sido redactada desde un escritorio ministerial sin considerar la realidad operativa del campo.

El principal foco de preocupación para CARBAP reside en la posible pérdida del control sobre la cadena de frío y la programación de las campañas. Ferrari destacó que las fundaciones cuentan con una infraestructura robusta, que incluye monitoreo térmico constante y grupos electrógenos, algo difícil de fiscalizar si la vacuna comienza a circular libremente a través de miles de veterinarias privadas.

Además, recordó que, en el pasado, cuando el sistema era más laxo, existieron irregularidades donde se simulaba la vacunación entregando frascos vacíos, una situación que el sistema de fundaciones logró erradicar, manteniendo al país libre de focos de aftosa desde el año 2006.

Desde el punto de vista legal, la entidad sostiene que una resolución administrativa no tiene la jerarquía necesaria para modificar la Ley Nacional 24.305, lo que podría dar lugar a presentaciones judiciales o recursos de amparo por parte de las asociaciones gremiales.

Aunque el Senasa argumenta que la medida busca reducir costos para el productor, desde CARBAP señalan que, si existen fundaciones con tarifas excesivas, el organismo debería realizar auditorías específicas en lugar de desmantelar un sistema público-privado que ha sido elogiado incluso por la Organización Mundial de la Salud.

La medida, queda ahora sujeta a un período de debate donde los productores esperan ser escuchados para evitar que se ponga en riesgo el estatus sanitario de la ganadería argentina.

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