(audio) Carlos Aguirre llega a Tres Arroyos con una propuesta que une el folklore y el jazz

8 abril, 2026 0

La ciudad de Tres Arroyos se prepara para recibir a uno de los referentes más importantes de la música popular argentina actual. Este sábado, Carlos “Negro” Aguirre se presentará en la Biblioteca Campano, en un evento organizado por un grupo de docentes del Conservatorio local, integrado por Sergio Troiano y quien conversó con LU24.

El músico entrerriano, oriundo de Paraná, llega en el marco de una gira regional que incluye paradas en Bolívar, Bahía Blanca y Tandil.

Su repertorio, que transita por géneros como la chacarera, el chamamé y la guarania, destaca por una profunda influencia del jazz y la música académica.

Según explicó Troiano, esta fusión no es casual, ya que el propio Aguirre reconoce en su formación una fuerte impronta melómana heredada de su padre, lo que se traduce en una constante búsqueda de la improvisación y nuevas coloraturas sonoras.

La elección de la Sala de la Fundación Campano para este concierto responde a sus excelentes condiciones acústicas, ideales para apreciar la delicadeza técnica de la propuesta.

Las entradas ya se encuentran disponibles a un valor de $20.000 para las anticipadas, mientras que en puerta costarán $25.000. Los interesados pueden adquirirlas directamente en la Fundación o comunicarse al teléfono (2983)-464991.

Además de este gran evento, el ámbito cultural sumará otra fecha relevante el viernes 17 de abril, con el inicio de una nueva edición del ciclo “Jazz en la Estación”. Esta iniciativa, también impulsada por Troiano con el apoyo de la Municipalidad, reunirá a músicos de diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, consolidando un mes de intensa actividad artística para la ciudad.

Volver