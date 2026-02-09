(audio) Carlos Carabio detalló las tareas de mantenimiento y prevención del Vivero de Claromecó

9 febrero, 2026

El ingeniero forestal y director de la Estación Forestal de Claromecó, Carlos Carabio, brindó detalles a LU24 sobre la actualidad del predio y el intenso trabajo de mantenimiento que se realiza para sostener uno de los espacios más emblemáticos de la localidad balnearia. En el marco de una temporada que ha registrado una importante afluencia de público, Carabio resaltó que la gestión del vivero es una tarea que se extiende durante todo el año, aunque en esta etapa estival los esfuerzos se centran en el riego y el cuidado de las zonas recreativas para asegurar que los visitantes puedan disfrutar de las instalaciones con comodidad.

Respecto a las tareas de seguridad y prevención, el funcionario hizo hincapié en el programa de poda y raleo que se viene ejecutando desde hace un año y medio en conjunto con el área de Acción Social del municipio. Esta iniciativa no solo permite mejorar la estructura estética del bosque al intervenir sobre las acacias, sino que cumple una función crítica en la prevención de incendios forestales al reducir el material combustible. En este sentido, Carabio apeló a la responsabilidad de los turistas y vecinos, solicitando extrema precaución con el uso del fuego debido a la escasez de lluvias y la vulnerabilidad del ecosistema forestal.

A pesar de los desafíos económicos actuales, que obligan a gestionar con mayor creatividad y optimismo, la Estación Forestal mantiene su operatividad gracias a su propio vivero de producción, donde se generan los ejemplares necesarios para la reforestación del lugar. Este esfuerzo se traduce en una devolución positiva por parte de los usuarios, quienes eligen el predio especialmente en días de viento para refugiarse y disfrutar del circuito de salud y las áreas de fogones.

Finalmente, Carabio adelantó que, tras el cierre de la temporada alta de verano, la agenda se enfocará en los preparativos para los feriados de Carnaval y la organización del Vía Crucis de Semana Santa. Este evento, que representa un hito religioso y turístico para Claromecó, requiere una logística especial dentro del predio, por lo que próximamente comenzarán las reuniones con los organizadores para poner en valor el escenario natural donde se desarrolla la procesión.

