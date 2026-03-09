(audio) Carlos Vester: “Estamos bien preparados para recibir a una multitud de pescadores el domingo”

9 marzo, 2026 0

El Club Sportivo y Recreativo El Quequén de Oriente se prepara para vivir una jornada histórica este domingo en el balneario Marisol. Carlos Vester, presidente de la institución, confirmó a LU24 que la décima edición del concurso a la corvina de mayor peso ha superado todas las expectativas previas, alcanzando una cifra superior a los 1.500 inscriptos de forma anticipada.

Este crecimiento sostenido respecto al año anterior refleja el prestigio que el certamen ha ganado entre los pescadores de una amplia región que incluye localidades como Bahía Blanca, Tres Arroyos, Necochea y hasta visitantes de provincias como Córdoba.

Ante la masiva concurrencia, la comisión directiva del club trabaja intensamente desde los meses de septiembre y octubre para garantizar que todos los servicios estén a la altura del evento.

Vester señaló que, debido al volumen de cañas confirmado, se ha decidido ampliar el campo de juego aproximadamente tres kilómetros adicionales hacia la zona del barco hundido, en dirección a Monte Hermoso.

Además, para facilitar el acceso a la playa de aquellos participantes que no cuentan con vehículos de doble tracción, la organización dispondrá de dos tractores que realizarán traslados internos, asegurando que ningún pescador quede fuera del sector de competencia.

El gran atractivo de este año reside también en un esquema de premios sin precedentes. El ganador de la pieza de mayor peso se llevará una Toyota Hilux 4×4 cero kilómetro, mientras que el sorteo por pago anticipado, destinado a quienes se inscribieron antes del 6 de marzo, pondrá en juego un Toyota Yaris.

Vester destacó que muchos entusiastas adquieren su entrada incluso sin la certeza de poder asistir, participando del sorteo como si fuera una rifa debido al valor de los rodados.

Con el parador del club activo y una logística aceitada, Marisol se alista para recibir no solo a los pescadores, sino a cientos de familias que transformarán el concurso en una verdadera fiesta regional.

Volver