(audio) Carolina Valladares Rucci inauguró su oficina de seguros en pleno centro

La productora de seguros, Carolina Valladares Rucci inauguró su nueva oficina en Chacabuco 128, en pleno centro de Tres Arroyos. “Después de seis años trabajando desde casa, decidí abrir mi espacio propio. Mi hija empezó primer grado y me pareció una buena oportunidad para salir un poquito de casa y venirme al centro”, contó en diálogo con LU24.

Valladares se desempeñó durante varios años en Mercantil Andina, y hoy trabaja con diversas compañías. “Mayormente con Mercantil Andina, San Cristóbal y Zúrich. Y según el riesgo, también con otras aseguradoras”, explicó.

Respecto a los seguros más demandados, señaló que “el automotor sigue siendo importante, pero para mí el más valioso es el seguro de vida, porque protege la vida del asegurado y su familia. En Argentina no somos un país previsor, y el seguro de vida es una herramienta fundamental”.

También destacó la relevancia del seguro combinado familiar, sobre todo frente a hechos de inseguridad o siniestros. “Un incendio puede significar la pérdida de una inversión enorme. Son cosas que hay que asegurar”, apuntó.

Valladares mencionó además su incursión en el seguro agrícola, con una campaña que calificó de buena: “Hay chacareros que prefieren no gastar si tienen espalda, y otros que lo primero que hacen es asegurar. La competencia es mucha, pero hay que fidelizar al cliente con servicio, no sólo con precio”.

La flamante oficina funciona de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas, y su teléfono de contacto es (2983)-551010. “Hoy cumplo 39 años, y vuelvo a mis raíces. Como digo siempre: a florecer donde eché raíces”, concluyó.

