(Audio) Celant Telas ofrece importantes ofertas y precios increíbles

21 marzo, 2026 0

Anibal Ismael, titular de Celant Telas, comercio ubicado en Avenida Belgrano 680, habló con LU 24 y analizó el estado del mercado, poniendo la mirada en las diferencias de precios que se verifican por la importación de mercadería proveniente de Brasil, China o India.

“Esto no lo vimos en 20 años que tiene el comercio”, dijo Ismael y contó que han logrado reunirse con dos importadores grandes y acceder “a rebajas de hasta un 30 por ciento, por lo que nos permite ofrecer ahora precios increíbles”.

“Hemos pagado un 40% menos que lo que pagamos en noviembre del año pasado por lo que hay que hacer borrón y cuenta nueva, y reacomodar los precios: logramos que nos vendan a precio de los mayoristas, a un valor totalmente distinto, con cifras que son “un disparate”, las diferencias son tremendas”, relató”.

“Es mucho más barato importar, ya que ahora hay mayor cantidad de quienes traen de afuera y compiten entre ellos porque el comercio no vende y el importador tampoco, por lo que deben modificarse las estrategias”, sostuvo.

“Hay muchos productores argentinos de telas que están cerrando, por los costos que existen en el país: creo que se va a complicar mucho el mercado interno, no sé cómo van a seguir”, dijo y manifestó: “la caída del consumo es grandísima, se nota en todos los rubros”.

Respecto a la diferencia en precios, expuso el caso de las cortinas de black out, ya que cualquier modista hoy día cobra entre 25 y 30 mil pesos y a eso hay que sumarle el costo de la tela, y nosotros trajimos la cortina lista, de 1,40 x 2,20 metros a 37.900 pesos, y si uno compra la tela y paga a la modista paga 70 u 80 mil pesos”.

Entre las ofertas, mencionó que “hay sábanas de algodón con poliéster de una plaza y media en colores lisos a $ 18.500 2 plazas y media a $ 23.000 y la King que es la más grande a $ 28.900”

Otros rubros incluyen tropical mecánico, plush soft, voile Niza,batista, lanilla con spandex, Acrocel blanco, gabardinas de diseño”.

“Las ofertas se pueden pagar con transferencia, efectivo o débito, y el resto de las telas que no están a la venta, trabajamos con mucha transferencia, y tenemos el precio a la vista, y si es contado tienen un 20% menos y con transferencia un 10%”, dijo Ismael, y dio a conocer que los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00.

Volver