(audio) Charla gratuita sobre derechos previsionales en el SEC

19 mayo, 2026 0

La abogada previsional Lorena Martínez Valle brindará una charla abierta y gratuita dirigida a toda la comunidad, con el objetivo de asesorar a los ciudadanos sobre distintas problemáticas del sistema previsional y responder a las inquietudes de los asistentes.

El encuentro se llevará a cabo este miércoles a las 19 horas en la Casa del Jubilado del Sindicato de Empleados de Comercio, ubicada en la calle Chacabuco 138.

Si bien el acceso no requiere estar afiliado a dicho sindicato ni a la obra social OSECAC, los organizadores solicitaron una inscripción previa debido a la capacidad limitada del lugar, trámite que se puede realizar enviando un mensaje de WhatsApp al número 2983-524008.

Durante la jornada, la especialista abordará temas de gran relevancia que suelen ser desconocidos por la población general. Entre los ejes principales, se explicarán las soluciones legales existentes para aquellas personas que creen que no pueden jubilarse por la falta de aportes obligatorios.

Asimismo, la doctora Martínez Valle expondrá sobre el impacto de las jubilaciones mal calculadas en Argentina, una problemática que estadísticamente afecta a más del 65% de los pasivos, quienes terminan percibiendo haberes menores a los que les corresponden por ley.

Finalmente, la abogada ofrecerá herramientas concretas y opciones legales frente a las dificultades actuales y los rechazos que vienen sufriendo los jubilados en las prestaciones de salud de PAMI.

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