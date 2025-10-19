(audio) Claudia Bertulo y la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo

La Sociedad Italiana de Tres Arroyos se sumará a los festejos por la Semana de la Lengua Italiana en el Mundo con una actividad abierta que tendrá lugar el viernes 24, desde las 19.30, en su sede de Avenida Moreno 137. Para saber más, LU24 conversó con Claudia Bertulo, profesora de Italiano de la entidad, quien dio más detalles del evento.

El evento busca destacar la difusión del idioma italiano más allá de las fronteras de su país de origen, en una comunidad que mantiene fuertes lazos con sus raíces. “La lengua italiana se expande a través de los inmigrantes, la cultura, la gastronomía, la música, la moda, el baile. Es un espacio lingüístico, cultural y social que une a quienes sienten pasión por esta lengua”, explicó Bertulo.

Durante la jornada, los alumnos de los distintos niveles del curso de italiano —que actualmente reúne a unos 150 estudiantes— presentarán parte de lo trabajado a lo largo del año. También se contará con la actuación del grupo de danzas de la Sociedad Italiana, y la interpretación de canciones en italiano.

“Tenemos alumnos de todas las edades, desde jóvenes de 18 años hasta personas jubiladas. Aprender un idioma ayuda mucho en lo cognitivo y genera un espacio muy ameno, donde todos disfrutan y se sienten cómodos”, destacó la docente.

La actividad cerrará con un pequeño brindis y contará con el acompañamiento de la Comisión Directiva y la Comisión de Cultura de la institución. “Agradezco a la Sociedad Italiana por brindarnos siempre este espacio para enseñar y difundir el idioma”, concluyó Bertulo.

