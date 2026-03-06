(audio) Club 24 de Abril: participará en la compra de una máquina de Rayos X para el Hospitalito de Claromecó

6 marzo, 2026 54

Diego “Chino” Benítez vicepresidente del Club 24 de Abril en charla con LU24 se refirió a la colaboración que realizará dicha entidad al Hospitalito de Claromecó.

En primer lugar, Benítez dijo “nos reunimos con la gente de la Comisión del Hospitalito y Comisión amigos del Hospital, donde decidimos comprar un aparato de Rayos X”

“Este hace falta y creemos que será muy útil para mejorar la atención en Claromecó”, expresó. Por otro lado, mencionó que “desde enero a diario realizan 200 placas por día y los mismo deben trasladarse hacia Tres Arroyos”

“Agradecemos a los competidores y empresas que hicieron posible esta donación, para el próximo año prepararemos algo diferente, con motivo de la 10º edición de la Nocturna”, finalizó.

Volver