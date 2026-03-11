(audio) Colegiales balancea su paso por la Fiesta del Trigo y calienta motores para su centenario

11 marzo, 2026

Marcelo Morán, presidente del Club Colegiales, brindó detalles a LU24 sobre la reciente participación de la institución en la edición número 57 de la Fiesta del Trigo.

Tras haber operado históricamente con un fogón, este año el club estuvo a cargo de un kiosco en el predio, arrojando un balance positivo a pesar de un contexto económico más complejo.

Según explicó el dirigente, se percibió una baja en el consumo general de entre el 30% y el 35% en comparación con el año anterior, una tendencia que fue compartida con otros clubes colegas de la ciudad.

Durante los cinco días de la fiesta, el puesto de Colegiales se mantuvo activo gracias al trabajo incansable de socios, padres y deportistas de diversas disciplinas.

Entre los productos con mayor aceptación por parte del público destacaron los conos de papas, la bondiola, las hamburguesas y las empanadas.

Morán subrayó que todo lo recaudado será destinado a obras de mantenimiento y mejoras edilicias, fundamentales para dejar las instalaciones en óptimas condiciones de cara a los festejos que se aproximan.

El club transita un año de gran carga emocional, ya que el próximo 1 de mayo celebrará sus 100 años de vida. Los festejos están siendo organizados a destajo por la comisión directiva y contemplan una serie de eventos protocolares el día del aniversario, seguidos por una gran cena y fiesta de gala el sábado 2 de mayo.

En este sentido, el presidente adelantó que las tarjetas para la celebración del centenario saldrán a la venta la próxima semana, invitando a toda la comunidad “escolar” a sumarse a este hito histórico.

En el plano institucional y deportivo, Morán se mostró muy conforme con el presente de la entidad, resaltando la labor de los cuerpos técnicos en todas las categorías, desde la Escuelita hasta la Primera División.

Con la mirada puesta en el futuro, pero honrando un siglo de historia, el Club Colegiales se prepara para vivir uno de los momentos más brillantes de su trayectoria social y deportiva.

