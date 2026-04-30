(audio) Comisión de Reyes Magos necesita de la comunidad y convoca a su primer tallarinada

30 abril, 2026 0

El domingo 10 de mayo, la Comisión de Reyes Magos realizará una tallarinada familiar para recaudar fondos que permitan, una vez más, la tradicional llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a Tres Arroyos, en la noche del 5 de enero.

María Melián integra la entidad, y en diálogo con LU 24 explicó los objetivos que persiguen desde la organización y dijo: “Nuestra labor es ayudar a la presencia de los Reyes para el mes de enero y, como todos los años hacemos dos tallarinadas en el año, esta es la primera que hacemos en el Centro de Jubilados en Pedro N. Carrera, y contaremos con la colaboración de artistas locales”.

“Volvemos a apelar al acompañamiento de la comunidad, vamos con una venta buena pero no muy buena por lo que les decimos también que habrá un sorteo de un viaje en el evento, que tendrá también mesa de postres y también de otros sorteos que con generosidad nos aportan los comercios, por lo que los invitamos”, resaltó, .

“La motivación de toda la Comisión es que son cada vez más los niños que se acercan a recibir los juguetes en Centro Estrada, y si bien la magia de los Reyes trae los juguetes se necesita completar el trabajo arduo, ya que se mandan a pedir los juguetes a la fábrica, y todo eso tiene un movimiento que genera un gasto que tenemos que cubrir; somos unas 12 personas y contamos con la ayuda de las distintas áreas de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y la Compañía de Payasos Había Una Vez”, explicó.

“Nos han preguntado si tiene un costo aparte la bebida, y les decimos que está incluída en el costo de la tarjeta, de 35 mil pesos, y nosotros lo hemos pensado como un almuerzo familiar, y pedimos que nos acompañen porque lo necesitamos”, dijo.

Finalmente, agradeció anticipadamente el acompañamiento de toda la comunidad, que permite año a año tener a los Magos en nuestra ciudad, en la tradicional caravana.

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