(audio) Confirmaron despidos en el Servicio Meteorológico Nacional: la situación en la estación local

16 abril, 2026 0

La situación del Servicio Meteorológico Nacional atraviesa un momento crítico tras la confirmación de 140 despidos a nivel nacional, una medida que ya impactó directamente en la estación local de Tres Arroyos.

Lucía Jaureguibehere, observadora con seis años de antigüedad en la dependencia, confirmó a LU24 que ha sido desafectada de sus funciones por ser la integrante con menor tiempo en la institución.

El recorte deja a la estación local en una situación de vulnerabilidad, ya que el equipo está compuesto por apenas tres profesionales, uno de los cuales se encuentra actualmente bajo licencia tras prestar servicio en la Antártida.

El argumento oficial para avanzar con estas desvinculaciones se ampara en un proceso de modernización que busca reemplazar la labor de los observadores humanos por estaciones automáticas. Sin embargo, esta transición genera incertidumbre sobre la calidad y la continuidad de la toma de datos en el interior del país.

Según relató Jaureguibehere, existen estaciones en otros puntos de la Argentina que han quedado con un solo empleado a cargo tras los recortes de las últimas horas, lo que compromete seriamente el funcionamiento de la red de monitoreo climático.

Ante este escenario, se espera una fuerte reacción gremial que afectará servicios esenciales. La observadora advirtió que para el próximo día 24 se ha convocado a un paro nacional que tendrá un impacto directo en el transporte, provocando la suspensión de vuelos comerciales debido a la falta de información meteorológica oficial, requisito indispensable para la seguridad aérea.

Mientras tanto, desde el organismo nacional intentan establecer puentes con las intendencias de cada localidad para buscar soluciones que eviten el cierre definitivo de las estaciones meteorológicas.

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