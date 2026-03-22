(audio) Conmemoran los 50 años del golpe: “Que digan donde están”

22 marzo, 2026 0

Con una agenda de memoria y movilización, en el marco del 50º aniversario del golpe cívico-militar de 1976, la ciudad se prepara para una serie de jornadas de reflexión y homenaje. Carlos Sánchez, representante del Nodo Tres Arroyos de la Red por la Identidad, brindó detalles a LU24 sobre el cronograma que ya ha comenzado y que busca “federalizar la memoria” a través de diversas expresiones artísticas y sociales en toda la comunidad.

Las actividades actuales incluyen una muestra fotográfica del Centro Provincial por la Memoria sobre centros clandestinos de detención y la exposición “Azulejos por la Memoria”, ambas dispuestas para ser visitadas en el Centro Cultural de la Estación.

Como antesala al día central, el lunes se llevará a cabo la tradicional vigilia en La Casona a partir de las 21:00 horas, un espacio de encuentro que contará con testimonios de hijos de desaparecidos y ex detenidos, acompañados por intervenciones de música en vivo.

La jornada principal del martes 24, comenzará con una concentración en la Plaza San Martín a las 14:30 horas. Desde allí, a las 15:00, partirá la histórica marcha con destino a la Plaza de la Memoria, donde se realizará el acto central media hora después, bajo el lema “Que digan donde están”, en referencia a los desaparecidos en la dictadura.

Durante el encuentro se dará lectura al documento oficial consensuado por las organizaciones, habrá participaciones especiales de SUTEBA y el grupo “Puentes en la Infancia”, y el cierre estará a cargo de diversos números artísticos locales.

Sánchez enfatizó que este aniversario redondo refuerza una demanda histórica que sigue vigente en el país: la necesidad de saber qué ocurrió con los desaparecidos y dónde están sus cuerpos.

Bajo esta premisa, el Nodo Tres Arroyos no solo se limitará a los actos de marzo, sino que proyecta un año de trabajo continuo que incluye la producción de videos sobre lo ocurrido en la ciudad durante 1976 y un ciclo de charlas en establecimientos educativos para mantener viva la consigna de Memoria, Verdad y Justicia.

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