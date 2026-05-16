(audio) Corte de la Ruta 228: “este miércoles podría habilitarse”, dijo Tiso Dam

16 mayo, 2026 298

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2026/05/TISO-DAM-16-05-2026.mp3

La Ruta Nacional 228 continúa con corte total e indefinido al tránsito vehicular a la altura del kilómetro 53, en la curva entre Energía y San Cayetano, en dirección a Necochea.

José Tiso Dam, Titular de la Comisión Vial de Tres Arroyos, dialogó con LU 24 y ofreció precisiones sobre la solución a corto plazo del problema: “estuve en contacto con Miguel Gargaglione, me dijo que van a poner una pila de tubos de cada lado y que no tenían tosca, así que desde el ente vial vamos a colaborar con eso. Los tubos los mandan de Bahía el lunes, el martes los ponen y enviamos la tosca. Entiendo que para el miércoles al mediodía podría habilitarse”.

Rememorando lo ocurrido, Dam expresó que “hacía años que no teníamos semejante lluvia. En el campo, en Orense, nos cayeron en dos días 200 milímetros, fue impresionante. Por suerte el viento no hizo daño”.

“Me llamó la atención que no nos invitaron de la Vial el otro día a la reunión en Energía. Nos preocupa el tránsito cerealero a Puerto Quequén de nuestra zona”, indicó.

Para concluir, Dam dijo que “con el paro de camioneros, la lluvia, y ahora que no se puede ir, vamos a ir al puerto, lo que va a hacer que se corte la cadena de pago. Por eso fui, de curioso, para ver en qué podíamos colaborar”, finalizó.

Volver