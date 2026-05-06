(audio) Daniel Civardi confirmó la 70° edición de la Fiesta Nacional de las Llanuras

6 mayo, 2026 0

La ciudad de Coronel Dorrego ya tiene todo en marcha para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas. Daniel Civardi, presidente de la Peña Nativista, confirmó que esta nueva edición —la quinta bajo el carácter de Fiesta Nacional— se desarrollará desde el 30 de octubre hasta el 8 de noviembre.

Tras una reunión con referentes tradicionalistas de la región, se acordaron estas fechas para evitar superposiciones con otros eventos y garantizar el brillo de una celebración que año tras año moviliza a toda la comunidad y a visitantes de toda la provincia.

La apertura oficial contará con la presencia de Lucía Ceresani, quien será la encargada de iniciar la grilla artística en el Centro Cultural. Uno de los momentos más esperados será la tradicional cabalgata hacia la localidad de El Perdido a través de la Ruta 3, una travesía que el año pasado reunió a cerca de 700 jinetes.

El regreso de la columna, encabezado por el histórico camión de los bomberos voluntarios, marcará el comienzo de una semana cargada de propuestas culturales que concluirá con el Paseo Gaucho el sábado 7 de noviembre, donde se espera la participación de más de 50 delegaciones y tropillas.

En cuanto a los espectáculos, se confirmó la presencia de Carlos Fernández, una figura central que garantiza una convocatoria masiva. No obstante, la organización ha buscado renovar la propuesta para integrar a las nuevas generaciones, sumando un patio de comidas y artistas de folclore moderno que actualmente tienen gran visibilidad en la televisión nacional.

Aunque el nombre del número principal del sábado se mantiene bajo reserva hasta la conferencia de prensa oficial, Civardi adelantó que se trata de un grupo que logra equilibrar la tradición con los sonidos actuales, asegurando que todo el pueblo esté de fiesta.

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