(audio) De Copetonas a Reta: el desafío personal que se convirtió en una movida regional

15 abril, 2026 0

Néstor Domínguez, un vecino de 65 años radicado en Tres Arroyos y quien tuvo conversación con LU24, ha organizado una caminata de 28 kilómetros que unirá las localidades de Copetonas y Reta para este sábado.

La iniciativa, que nació como un proyecto personal de Domínguez para rendir homenaje al histórico camino de tierra que conectaba ambos puntos, ha tomado una inesperada relevancia tras difundirse públicamente.

El punto de encuentro para quienes deseen participar será la plaza de Copetonas a partir de las 8 de la mañana del sábado.

Según explicó el organizador, el recorrido se llevará a cabo por la antigua traza rural y contará con el apoyo logístico de amigos y familiares que realizarán el trayecto en vehículos o bicicletas.

Domínguez enfatizó que, si bien la propuesta está abierta a quienes deseen sumarse, cada caminante debe ser consciente de su propia condición física y salud, asumiendo la responsabilidad individual durante el desafío, el cual se estima que demandará entre cinco y seis horas de marcha.

Para enfrentar esta jornada, el organizador recomendó a los participantes proveerse de elementos esenciales como agua, frutas, provisiones dulces y el equipo de mate para mantener la hidratación y la energía necesaria.

Tras esta experiencia, Domínguez ya proyecta un nuevo desafío para la próxima primavera: una travesía de dos días entre Reta y Orense que incluiría una noche de acampe.

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