(audio) De “El Zorro” al “Tigre del Quequén”: el compromiso social de Alan Arias

31 marzo, 2026 0

El reconocido artista y docente Alan Arias compartió detalles a LU24 sobre su presente creativo y el destino de sus obras más emblemáticas en un dialogo donde reafirmó su compromiso con el patrimonio cultural de su tierra natal.

Arias, quien se define profundamente como un “hijo de Cascallares”, atraviesa un momento especial al desempeñarse como profesor en las mismas aulas donde cursó su escuela primaria, una experiencia que califica como fabulosa por el vínculo que genera con los niños y el sentido de pertenencia que les transmite a través del arte público.

Una de las noticias más relevantes de la entrevista es la confirmación del destino final para el monumento a Juan Bautista Istilart. Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de emplazarlo frente al hospital local debido a la influencia del pionero en esa institución, Arias se mostró muy satisfecho con la decisión de trasladar la obra al Parque Industrial de Tres Arroyos.

Para el escultor, este es el escenario ideal, ya que representa el emblema de la industria local que Istilart ayudó a forjar tras la Segunda Guerra Mundial.

La charla también profundizó en realidad que rodeó a su escultura de ” El Zorro”, el icónico caballo indomable de la región. Arias explicó que, más allá de la figura tradicionalista, su obra es una pieza de protesta contra el sometimiento animal, representando al jinete “enterrado de cabeza”.

A pesar de la demora para su inauguración oficial, el artista defendió su carácter de gestor independiente, destacando que la obra fue realizada íntegramente con recursos propios y el apoyo de sponsors privados, con el único fin de fomentar el turismo rural en su pueblo.

Finalmente, el escultor sorprendió con una primicia sobre su próximo desafío artístico. Tras haber dejado su huella con piezas como el “Agricultor Pionero” y el “Resero”, Arias ya comenzó a trabajar en una nueva obra dedicada al “Tigre del Quequén”.

Esta escultura, que estará lista en unos meses, busca rescatar la mística del bandido rural argentino y consolidar una secuencia de obras con gran carga social e histórica para el partido de Coronel Dorrego y toda la zona de influencia de Tres Arroyos.

Volver