(audio) Día del Fotógrafo: Emiliano Videla y una pasión que trasciende la cámara

Día del Fotógrafo: Emiliano Videla y una pasión que trasciende la cámara

21 septiembre, 2025

En el marco del Día del Fotógrafo, LU 24 tuvo la oportunidad de dialogar con Emiliano Videla, realizador con más de dos décadas de trayectoria.

Su historia comenzó casi por casualidad, cuando tomó una cámara en una iglesia y descubrió que ese sería su camino. Desde entonces, combinó la formación académica con la práctica constante, llegando a destacarse incluso en técnicas antiguas como el colodión húmedo.

“Soy obsesivo con mi profesión, siempre quise dar lo mejor”, contó. Hoy, Videla está enfocado en lo digital, atento a la revolución que trae la inteligencia artificial. “Tengo cámaras que leen pupilas y pueden seguir a una persona entre miles. Quiero aprovechar esas herramientas porque ya estoy más grande también”, señaló.

Más allá de la tecnología, el fotógrafo rescata la esencia de su oficio: la capacidad de detener el tiempo y despertar emociones. “Si una fotografía no te provoca nada, estamos perdidos como fotógrafos”, afirmó.

Actualmente combina trabajos comerciales con proyectos personales que buscan impacto en redes sociales, sobre todo en Instagram, “el gran muro mundial”. Su objetivo es claro: lograr que quien pase frente a una de sus imágenes se detenga, respire y sienta.

Videla también reflexionó sobre la diferencia entre disparar sin pausa con un celular o esperar el momento justo con una cámara analógica: “Prefiero ser un francotirador y aprender de la luz, no una ametralladora. La fotografía es un viaje interior, no una fotocopia de lo que soñó otro”.

Al cerrar, dejó un mensaje a colegas y aficionados: “Háganlo con pasión, por hobby o trabajo. Eso es lo que vale”.

