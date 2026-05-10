(audio) Diego Zyncenko: “Ahora empieza la reconstrucción”

10 mayo, 2026 0

Tras tres jornadas de lluvias incesantes que pusieron a prueba la infraestructura de Reta, el panorama comienza a despejarse. Con la salida del sol y la mejora en las condiciones climáticas, el delegado de Reta, Diego Zyncenko, brindó una actualización sobre el estado del pueblo y adelantó que ya se está diagramando el operativo de trabajo para iniciar las tareas de reparación a partir de este lunes.

El funcionario señaló que el sector más afectado fue el área comprendida entre el Hotel Cayastá y la Albufera. En ese punto, el agua tiende a bajar naturalmente hacia los médanos, pero el elevado nivel de las napas impidió el escurrimiento, provocando acumulaciones importantes.

Afortunadamente, al tratarse de una zona con pocos residentes fijos, no se reportó el ingreso de agua en las viviendas, aunque se evalúan alternativas urgentes para dar una solución definitiva a ese sector.

Respecto al estado de las calles, Zyncenko reconoció que la transitabilidad se vio seriamente comprometida debido al “lavado” de la tosca por el temporal. Sin embargo, destacó que los trabajos preventivos realizados cerca de la Albufera permitieron que vecinos que antes quedaban aislados, esta vez pudieran salir de sus hogares sin inconvenientes.

El equipo de la delegación se prepara ahora para intervenir en los cortes de emergencia que se realizaron para facilitar el drenaje y devolver la normalidad a las arterias del balneario.

Un punto crítico de la charla fue la situación del túnel sub-medanal, cuya función principal es el desagüe del pueblo. Según explicó el delegado, el mar avanzó con fuerza hasta quedar a escasos 25 metros de la estructura, liberando la arena que se había estado retirando manualmente durante la semana.

Ante esta situación, se realizarán evaluaciones técnicas para garantizar que el túnel siga siendo un lugar seguro y operativo para su fin primario.

Finalmente, Zyncenko trajo tranquilidad respecto a la seguridad de las personas, confirmando que los responsables de los paradores costeros se encuentran en buen estado a pesar de la magnitud del frente costero que azotó la región.

Asimismo, el delegado cerró su intervención con un agradecimiento a la comunidad: “Es para destacar la responsabilidad de los vecinos”, afirmó, resaltando que la población evitó conductas de riesgo y priorizó la seguridad ante un evento climático extraordinario.

Volver