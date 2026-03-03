(audio) Diego Zyncenko: “Fue una tormenta fuerte, que nos dejó sin luz una hora”

3 marzo, 2026

La lluvia de este lunes dejó a Reta sin luz, el Delegado de la Localidad Diego Zyncenko en charla con LU 24 dijo “fue una tormenta muy fuerte, una planta se quebró al caer impactó contra el transformador y estuvimos una hora sin luz”.

“Por suerte no paso a mayores, fueron 20 minutos tremendos con lluvias fuertes, donde solo se rompieron diferentes de plantas en el pueblo y se voló un techo”, aseguró.

“En el grupo de emergencias uno de los vecinos nos mandó imágenes sobre la tormenta en Indio Rico, el fenómeno fue más fuerte en esa Localidad”

“Seguimos batallando con las empresas Movistar y Personal para que reestablezcan el servicio, nos molesta que funcione mal la señal, ante esta situación, los comercios están complicados con los pagos de Posnet y Billeteras Virtuales”, explicó.

“Nos preparamos de la mejor forma para la etapa final de la Temporada y empezaremos a planificar las propuestas para Semana Santa”, finalizó.

