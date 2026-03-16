(Audio) Difundieron los ganadores del bono colaboración de la Escuela 501

16 marzo, 2026 2

Alejandra García integrante de la Cooperadora de la Escuela Especial 501 dio a conocer los ganadores del sorteo que permitió la compra de una puerta para colocar en el establecimiento.

“La puerta ya se encargó, se vendió muy bien el bono, la gente respondió y la gente se acercó al stand que tuvieron en un gazebo en la Fiesta Provincial del Trigo; el sorteo fue el viernes pasado, con un premio de 100 mil, 50 mil y 30 mil, correspondiendo al 0307 al ganador, el segundo correspondió al 0750 y el tercero 0910.

“Hasta ahora se retiró un solo premio, por lo que esperamos a los otros dos, y pueden pasar por la escuela o comunicarse al 15664173 que es el celular de la escuela”, dijo García.

“Se vendieron cerca de mil números, estamos muy contentos por poder lograr el objetivo, por lo que agradecemos a todos los que colaboraron y a la Dirección de Cultura que nos permitió el espacio”, cerró.

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