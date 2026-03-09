(audio) Dylan Aguirre: el emprendedor que inventó la tapa de silicona para el mate

Dylan Aguirre, emprendedor oriundo de Casilda, halló en un viaje a las ruinas de Machu Picchu, un negocio que lo convirtió en un emprendedor, que hoy disfruta de la idea.

En los dos meses que duró la travesía como mochilero, se dio cuenta de lo útil que podría resultarle un dispositivo para evitar derrames de la yerba de su mate; desarrolló su propio producto y, diez años después, se encuentra junto a su pareja Magalí Bazán, frente a un negocio consolidado que llega a todo el país y ya piensa en diversificarse hacia otros rubros.

En contacto con FM Ilusiones comentó sobre el desarrollo con el que abordaron el negocio, cuando salió el primer prototipo del tapamate, tal el nombre con el que lo bautizaron, un elemento de silicona que se puede estirar desde los 4 a los 5 cm, y permite tapar de manera hermética el mate. También existe un tapabombilla, que completa el kit que se vende hoy a 12.500 pesos en el mercado, y que tiene además un cierrabolsas con pico vertedor, despolvilladores de yerba y hasta una luz para sujetar en la bombilla.

“En un colectivo hacia Bolivia, dije ‘no puede ser que no exista una tapa para el mate, con lo fanáticos que somos los argentinos’. Al otro día se lo comenté a mi hermano y a otros chicos, pero nadie conocía algo similar. Así que cuando volví me puse a hacerlo”.

En lo que hace a ventas, se incrementan día a día, afirmó y sostuvo que se los puede encontrar en Instagram como @tapamateargentina y también en la Web: www.tapamateargentina.com.ar

