(audio) Echegoyen: Marca propia, nuevas obras y las expectativas para el próximo concurso pesquero

4 agosto, 2026 89

En estas últimas horas mediante un comunicado el Club Recreativo Echegoyen dio a conocer que ya está registrada y disponible la propia marca de indumentarias y logos perteneciente a la institución.

Al respecto Alejandro Andersen presidente de la Comisión de Pesca dijo “nuestro fin es que con esta medida no haya terceros involucrados, apropiándose de una marca ajena”.

“De esta manera solo el club puede hacer publicidad o Merchandising, tenemos el conocimiento de personas que se dedican a eso por eso tomamos dicha medida”, resaltó.

“Legalmente estamos bien respaldados y con todos los papeles al día, eso facilitó el proceso con la marca”.

Nuevas reformas en la Institución.

Luego, Andersen mencionó “empezamos la expansión en la cocina del club, además haremos baños nuevos incluido para personas discapacitadas, dos vestuarios nuevos en las canchas de padel y bochas”.

Concurso 2027

“De cara al año que viene esperamos seguir en la misma línea con el concurso pesquero y esperamos contar con el acompañamiento de todos como sucedió este año”, concluyó.

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