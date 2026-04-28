(Audio) Eduardo Miqueleiz y la difícil situación económica de los Bomberos Voluntarios

28 abril, 2026 134

Desde LU 24 le consultamos a Eduardo Miqueleiz presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios en Tres Arroyos, quien analizó el presente económico de la entidad y dijo “es complicado ya que no recibimos los ingresos necesarios para mantener todas las unidades”

“Desde Provincia y Nación contamos con un Subsidio que nunca fue suficiente”, mencionó por otro lado afirmó “nuestra primera medida es hacer todo lo necesario para evitar restringir el servicio”.

“Contamos con grandes gastos, por eso debemos armar distintas propuestas como un Cordero Movil y otras actividades que nos permiten sobrellevar esta situación”, detalló.

“Pese a recibir aportes de distintas empresas todas las instituciones hacemos un esfuerzo grande para seguir funcionando”, expresó y aseguró que “todos los cuerpos en la zona están complicados obviamente los gastos no son iguales en cada cuerpo, eso depende de la Localidad y el personal”.

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