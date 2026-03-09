(audio)El Ballet Folklórico Municipal brilló en la Fiesta del Trigo y ya palpita sus 40 años

Tras una aplaudida presentación en el escenario mayor de la Fiesta Provincial del Trigo, el director del Ballet Folklórico Municipal, Jorge Mauri, compartió a LU24 sus sensaciones sobre el presente de la agrupación y los importantes desafíos que afrontarán durante este 2026.

El elenco local no solo destacó por su técnica, sino también por el profundo mensaje de su propuesta artística en una fecha de gran relevancia social.

Este año, el ballet participó activamente de la apertura oficial con una puesta titulada “Mujeres Trabajadoras”. Según explicó Mauri, la intención fue dignificar la lucha histórica por la igualdad de derechos, aprovechando la coincidencia con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

El director subrayó la gratificación de trabajar en conjunto con colegas de otras disciplinas para lograr un despliegue que fue ampliamente reconocido por el público.

La preparación para este evento comenzó hace meses, retomando la actividad intensiva en febrero tras el habitual receso de verano. Sin embargo, el esfuerzo de este año tiene un condimento emocional extra: en el mes de septiembre, el Ballet Folklórico Municipal celebrará sus 40 años de trayectoria.

Mauri adelantó que ya se encuentran planificando proyectos especiales para festejar estas cuatro décadas de danza y compromiso con la cultura de Tres Arroyos.

Finalmente, se informó que la convocatoria para sumarse a la institución ya se encuentra abierta. Los interesados en participar, ya sea en las categorías oficiales del ballet o en los talleres de danza, pueden acercarse al Centro Cultural La Estación.

En las próximas semanas, la Dirección de Cultura formalizará la carga de datos para los nuevos inscriptos, invitando a toda la comunidad a ser parte de este año histórico para la danza local.

