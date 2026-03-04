(audio) El bienestar natural dirá presente en la Fiesta del Trigo de la mano de Samay

4 marzo, 2026 0

Por tercer año consecutivo, el emprendimiento Samay se hace presente en la Fiesta Provincial del Trigo con una propuesta que vincula el origen de la tierra con la salud integral. Isabel Lagar y Sol Echarry, responsables del proyecto, compartieron en los estudios de LU24 su visión sobre el bienestar, destacando que su participación no solo busca ofrecer un producto, sino fomentar una toma de conciencia sobre la importancia de reconectar con lo natural en un mundo rodeado de dispositivos electrónicos y estrés constante.

El eje central de su espacio son las reconocidas almohadas terapéuticas rellenas de trigo sarraceno, lavanda y cristales. Este producto se distingue por su capacidad técnica de adaptarse anatómicamente a cada cambio de posición durante el sueño, permitiendo una alineación óptima de la columna. Además de ser frescas y evitar la proliferación de ácaros, estas almohadas están diseñadas para relajar el cerebro al evitar la concentración de energía estática, facilitando así un descanso profundo incluso para personas que padecen insomnio o sueño interrumpido.

Como gran innovación para esta edición, Samay dispondrá de una camilla en su gazebo para que los visitantes puedan acostarse y probar la experiencia de descanso de manera directa. A esta propuesta se suma una nueva línea de aromas y lociones áuricas creadas artesanalmente con aceites esenciales. Isabel explicó que estas fragancias no son meramente decorativas, sino que están formuladas para trabajar sobre emociones específicas y proteger órganos vitales, diferenciándose de las esencias sintéticas por su capacidad de sanación desde el interior.

Sol Echarry, referente local de la marca, destacó la excelente respuesta de la comunidad de Tres Arroyos y la región, señalando que cada vez más personas eligen estos productos no solo para uso personal, sino como obsequios originales enfocados en la salud. El stand de Samay funcionará de jueves a domingo en el predio de la fiesta, ofreciendo un espacio de diálogo y asesoramiento para todos aquellos que busquen mejorar su calidad de vida a través de métodos naturales y conscientes.

Volver