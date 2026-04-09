(audio) El cementerio refuerza su seguridad y amplía sectores ante el crecimiento de la ciudad

9 abril, 2026 0

En un dialogo con LU24, Fabián Espinosa, responsable del cementerio local con dieciocho años de trayectoria en el cargo, brindó un panorama detallado sobre la situación de la necrópolis y los desafíos que enfrenta ante el crecimiento de la ciudad.

Respecto a la seguridad, el encargado llevó tranquilidad a la población al asegurar que los actos vandálicos han mermado considerablemente gracias a la implementación de guardias permanentes durante la mañana y la tarde.

No obstante, adelantó que existe un plan para reforzar el sistema de cámaras de vigilancia, especialmente motivado por la próxima entrega de un barrio de viviendas frente al predio, lo que generará un flujo de movimiento mucho mayor en la zona.

En cuanto a la infraestructura y capacidad del lugar, se confirmó que el cementerio ha tenido que expandirse hacia el sector del fondo para satisfacer la demanda de los sectores de parque, que actualmente son los más solicitados.

Fabián explicó que cuentan con parcelas preparadas para garantizar el servicio por los próximos años. Este mantenimiento del espacio es posible gracias a un sistema de renovación de sepulturas que vence cada cinco años.

En los casos donde existe un abandono prolongado, que a veces alcanza las dos décadas sin pagos ni contacto por parte de los familiares, el municipio ejerce su derecho de exhumación para liberar espacio y permitir nuevos ingresos.

Finalmente, el responsable del área reflexionó sobre un notable cambio cultural en la comunidad. Según su observación tras casi dos décadas de servicio, la concurrencia de visitantes ha disminuido de forma estrepitosa en comparación con épocas pasadas, quedando la tradición de las visitas regulares mayoritariamente en manos de las generaciones más grandes.

A este cambio de hábito se suma el incremento constante de las cremaciones, una opción que las familias eligen cada vez más y que funciona como un mecanismo clave para la liberación de espacio físico dentro de las manzanas del cementerio municipal.

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