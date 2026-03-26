(audio) El Centro de Formación Laboral 401 presentó su ciclo lectivo 2026 y la nueva regente

26 marzo, 2026 0

El Centro de Formación Laboral, bajo el convenio con la CGT Regional de Tres Arroyos, dio inicio formal a su ciclo lectivo 2026 con una conferencia de prensa encabezada por Horacio Pilli, director del Centro de Formación Laboral 401. Además, estuvieron presentes: Marcelo Perilli, Nora Rodríguez -Licenciada en Bioquímica-, Pablo Escudero de Policoop y Belen Pereyra de Cerealcoop.

Durante el anuncio, se comunicaron cambios estructurales y una renovada oferta académica centrada en el trabajo asociativo, destacando la importancia de lo colectivo frente a los tiempos de individualismo actuales.

La principal novedad institucional es la incorporación de la licenciada en Bioquímica Nora Rodríguez como nueva regente. Según explicó Pilli, la decisión fue consensuada con el titular de la CGT regional, Rubén Carabajal, tras analizar un currículum “vastísimo y rico en calidad académico-profesional”. Rodríguez, quien posee una amplia trayectoria en formación laboral, asumió el cargo con el compromiso de brindar herramientas concretas para que los alumnos logren una inserción efectiva en el mercado de trabajo.

En el plano académico, el eje central del año será el curso de cooperativismo, que se dictará de abril a diciembre con dos encuentros semanales. Marcelo Perilli, instructor de la capacitación y miembro de GESTA (Grupo de Empresas Sociales de Trabajo Asociado), detalló que el programa consta de cinco módulos que recorren desde la economía social hasta la planificación estratégica y los aspectos legales y contables.

El objetivo es que el estudiante incorpore la cultura del asociativismo y cuente con los conocimientos necesarios para gestionar o incluso fundar una cooperativa.

La presentación contó también con el testimonio de referentes de empresas recuperadas de la ciudad. Pablo Escudero, de Policoop, remarcó la necesidad de formación técnica para entender que en una cooperativa de trabajo todos son asociados y parte del negocio, diferenciándolo de la relación de dependencia tradicional.

Por su parte, Belén Pereyra, de Cerealcoop, celebró la continuidad de la articulación con el Centro y destacó que la educación es el “granito de arena” fundamental para demostrar que el cooperativismo es un camino factible y exitoso para salir adelante.

Con esta nueva gestión y la sinergia entre el sector educativo y las cooperativas locales, el Centro de Formación Laboral busca consolidarse como un espacio donde el conocimiento técnico se combine con los valores de la solidaridad y el esfuerzo compartido.

Volver