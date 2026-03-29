(audio) El CFL 401 y una apuesta estratégica a la formación en cooperativismo

29 marzo, 2026 0

En un dialogo con LU24, Horacio Pili, director del Centro de Formación Laboral N° 401, profundizó sobre el lanzamiento de un curso de cooperativismo que busca consolidar el trabajo asociativo en la ciudad.

Esta iniciativa, que se presentó formalmente el pasado 26 de marzo junto al anuncio de la nueva regente Nora Rodríguez, surge de una estrecha articulación con las cooperativas locales Policoop y Cerealcoop, referentes de la recuperación de fuentes de trabajo en la región.

El trayecto formativo está diseñado en cinco módulos que abarcan desde los conceptos fundamentales de la economía social hasta la gestión administrativa, legal e impositiva de estas entidades. Según explicó, la propuesta está abierta a toda la comunidad, incluyendo a quienes ya se desempeñan en el sector y a aquellos que desean iniciarse desde cero, ya que los contenidos avanzan de forma progresiva.

Para brindar mayores precisiones, el próximo miércoles a las 19:00 horas se realizará una charla informativa en la sede de Betolaza 317, a cargo del contador e instructor del curso, Marcelo Perilli.

Durante la charla, el director del Centro destacó el valor del “hombre de trabajo” y la necesidad de pasar de una cultura individualista a una de objetivos colectivos. En este sentido, resaltó la labor de figuras como Pablo Escudero y Belén Pereyra, con quienes el CFL ha compartido entornos formativos y prácticas profesionalizantes durante el último ciclo lectivo.

Pili subrayó que el cooperativismo ha demostrado ser una herramienta vital para rescatar empresas en crisis, transformando la fuerza laboral en un círculo virtuoso de ingresos y estabilidad.

Finalmente, se recordó que el curso tiene una duración anual y cuenta con el respaldo institucional de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, por lo que se otorgarán certificados oficiales a quienes completen la formación.

La sede de Betolaza 317 no solo albergará la charla informativa de esta semana, sino que será el espacio físico donde se dictarán las clases a partir del próximo mes.

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