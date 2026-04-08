(audio) El Club 24 de Abril refuerza su compromiso social con ferias solidarias y apoyo escolar

8 abril, 2026 0

Sandra Lopresti, referente y socia activa del Club 24 de Abril, brindó detalles a LU24 sobre la intensa agenda solidaria que lleva adelante la institución.

Actualmente, el club se encuentra realizando una feria de ropa, calzado y plantines en su sede de Primera Junta 470, con el objetivo de recaudar fondos y, al mismo tiempo, ofrecer artículos de calidad a precios sociales para la comunidad.

Lopresti destacó que la feria permanecerá abierta este miércoles hasta las 13:30 horas, representando el último día de esta edición que busca asistir a quienes más lo necesitan con valores sumamente accesibles, como calzado en excelente estado por cinco mil pesos.

El impacto de las acciones del club ha alcanzado hitos significativos recientemente. Gracias al éxito de eventos masivos como la última edición de las 24 Horas de la Corvina Negra, la entidad logró recaudar fondos para una inversión de diez millones de pesos destinada a la renovación del equipo de Rayos X en el centro de salud de Claromecó.

Esta mejora tecnológica se alcanzó mediante un trabajo conjunto con el Rotary Club y otros colaboradores locales, reforzando el compromiso de la institución con la salud pública de la región.

Más allá de las grandes inversiones en equipamiento médico, Lopresti explicó que lo recaudado en las ferias diarias tiene un destino más orientado a la asistencia inmediata de la niñez y la educación.

El dinero obtenido se utiliza para dar respuesta a pedidos de escuelas y diversas instituciones, cubriendo necesidades básicas como la compra de zapatillas y útiles escolares para los alumnos.

Hacia el futuro cercano, el Club 24 de Abril ya se prepara para su próximo gran evento: el Rural Bike, programado para el 3 de mayo.

Esta competencia, que ha ganado gran popularidad en los últimos años pese a su relativa juventud, promete ser otra oportunidad clave para que la comunidad se sume a la causa y permita que la organización continúe con su labor benéfica en los sectores más vulnerables de la población.

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