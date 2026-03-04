(audio) El Colegio de Profesionales del Turismo marca presencia en la Fiesta del Trigo

4 marzo, 2026

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Provincial del Trigo, el Colegio de Profesionales del Turismo de la Provincia de Buenos Aires confirmó su participación a través de un espacio de atención y consulta. Ezequiel Lanza, referente de la institución, brindó detalles a LU24 sobre esta iniciativa que busca estrechar vínculos entre el sector profesional y la comunidad local en el denominado “Punto de Encuentro”, coordinado junto a la Dirección de Turismo.

A partir de este jueves y hasta el domingo, los interesados podrán acercarse al sector ubicado en la intersección de las calles Ituzaingó y Cascallares, en las inmediaciones del escenario principal. El horario de atención será de 19:30 a 20:30, brindando una ventana de tiempo para que tanto profesionales matriculados como estudiantes y trabajadores del sector puedan evacuar dudas, plantear inquietudes y conocer los alcances del trabajo que viene realizando la entidad.

Lanza destacó que, si bien el Colegio es una institución joven que este año celebra su 11.º aniversario, atraviesa un proceso de consolidación y crecimiento sostenido en su número de matriculados. El objetivo de estas jornadas es fortalecer la presencia territorial y regional, fomentando la capacitación y la representación de los profesionales en un contexto donde el turismo local busca ganar mayor protagonismo.

Esta participación no es un hecho aislado, sino que da continuidad a la labor institucional que el Colegio viene desarrollando en el distrito, tras haber formado parte anteriormente de eventos como la Fiesta del Turismo Rural en San Francisco de Bellocq y la Expo Nómade. De esta manera, la Fiesta del Trigo se convierte en el punto de partida para la agenda de actividades presenciales de la institución durante este año.

