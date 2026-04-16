(audio) El Colegio Holandés celebra 80 años de historia con una emotiva jornada de reencuentro y memoria

16 abril, 2026 0

Valentina Pereyra, Coordinadora General del Colegio Holandés y exalumna, brindó detalles sobre la gran celebración por el 80° aniversario de la institución.

Los festejos, que tendrán su punto máximo este sábado, son el resultado de un profundo proceso de investigación que permitió a los alumnos actuales descubrir raíces que se remontan incluso a principios del siglo XX, conectando la trayectoria del colegio con el crecimiento de la ciudad y el contexto nacional.

La jornada comenzará a las 11:00 con un acto protocolar que promete ser movilizante, incluyendo el izamiento de la bandera a cargo de uno de los alumnos que participó en dicha ceremonia cuando el colegio aún no se encontraba en su predio actual.

El coro institucional, integrado por voces presentes y ex coreutas, acompañará las palabras de exdocentes, exalumnos y autoridades locales. Tras el acto, se inaugurará una muestra donde se exhibirá una línea de tiempo desde 1908, galerías de personajes, intervenciones artísticas del nivel inicial y mapas de los Países Bajos, reflejando la identidad cultural de la institución.

La celebración continuará durante la tarde con un fuerte componente comunitario. Tras un almuerzo compartido, se recreará el tradicional “Bazar”, una kermés histórica que nació en 1914 con el fin de recaudar fondos para la fundación del colegio.

Este espacio contará con juegos para niños y adultos, sirviendo de marco para la proyección de videos institucionales que, mediante el uso de inteligencia artificial, logran dar vida a fotografías antiguas y rostros de las primeras promociones.

Para Pereyra, este aniversario tiene un tinte personal ineludible. Durante la preparación de los archivos, la coordinadora halló el nombre de su madre en la promoción de 1953 y se reencontró con su propia maestra de cuarto grado, un reflejo de los lazos familiares y afectivos que el colegio ha tejido a lo largo de ocho décadas.

La invitación se extiende a toda la comunidad, invitando a los vecinos a conocer una historia que, más allá de lo escolar, forma parte fundamental de la identidad local.

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