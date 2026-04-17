(audio) El Consejo Escolar garantiza la continuidad de obras y refuerza la asistencia alimentaria

17 abril, 2026 0

El presidente del Consejo Escolar, Cristian Lagrecca, realizó un exhaustivo balance sobre la actualidad de los establecimientos educativos locales en un contexto marcado por la complejidad económica y la necesidad de optimizar recursos.

El funcionario hizo hincapié en el esfuerzo conjunto entre el municipio y el organismo para sostener el mantenimiento edilicio, destacando que las cuadrillas de infraestructura se encuentran operativas de forma permanente para atender desde reparaciones generales hasta tareas de poda y pintura.

Uno de los puntos centrales del informe fue la situación de la Escuela 16, una institución que arrastra problemas estructurales de larga data. Lagrecca detalló que las filtraciones actuales se deben a un diseño hidráulico insuficiente para los niveles de lluvia registrados, sumado a un patio que se encuentra por debajo del nivel del suelo.

Mientras se ejecutan trabajos paliativos en las canaletas para mitigar el ingreso de agua, el Consejo ya ha presentado ante la Provincia un proyecto de mayor envergadura que contempla el recambio total del techo, una obra presupuestada en más de 80 millones de pesos que aguarda aprobación oficial.

En materia de asistencia social, el titular del Consejo confirmó una noticia alentadora para las comunidades educativas: la llegada de un aumento del 30% en las partidas del Servicio Alimentario Escolar. Esta actualización presupuestaria busca contrarrestar el impacto de la inflación y asegurar que los alumnos reciban los nutrientes necesarios.

Lagrecca subrayó que, bajo la supervisión de nutricionistas, se ha logrado mantener un menú que incluye carne tres veces por semana, además de frutas y lácteos, priorizando siempre la transición hacia cocinas propias en cada establecimiento para mejorar la calidad del servicio “de la olla al plato”.

Finalmente, el funcionario se refirió a la resolución del transporte escolar, un conflicto que afectó especialmente a la Escuela Agraria N° 1 durante el inicio del ciclo 2026 debido a la falta de oferentes. Tras meses de gestiones y convocatorias regionales, el servicio se encuentra normalizado, garantizando así el acceso a la educación de los sectores más alejados.

Respecto a las amenazas de seguridad que han afectado a diversas escuelas del país, Lagrecca aclaró que el abordaje es estrictamente pedagógico y preventivo, quedando bajo la órbita directa de la Jefatura Distrital y los equipos directivos.

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