(audio) El duro descargo de José Luis Plaza por la falta de quórum en el Concejo

19 marzo, 2026 1.235

La Cámara Económica de Tres Arroyos manifestó su profundo malestar tras el fracaso de la sesión en el Concejo Deliberante, donde los bloques del Movimiento Vecinal y La Libertad Avanza no brindaron el quórum necesario para tratar un convenio clave que permitiría el regreso de los vuelos comerciales a Buenos Aires.

Para la entidad, esta acción representa un obstáculo inesperado a una “oportunidad histórica” para el desarrollo regional, tras 28 años sin conexión aérea en la ciudad.

En diálogo con LU24, José Luis Plaza, directivo de la CETA, calificó la situación como grave y lamentó que cuestiones administrativas frenen un proyecto que ya contaba con el respaldo del Departamento Ejecutivo y el equipo de la empresa Fusión Viajes.

Plaza destacó que el trabajo previo fue arduo y que la iniciativa privada buscaba la supresión de ciertas tasas municipales para operativizar el servicio, un paso que consideraban prácticamente un hecho antes del desplante legislativo.

El dirigente enfatizó que el regreso de los vuelos no es solo una cuestión de prestigio, sino una necesidad imperante de seguridad y fomento productivo. Recordó la peligrosidad de la ruta terrestre hacia la Capital Federal, donde numerosos vecinos han perdido la vida, y subrayó el potencial que esta conectividad brindaría al reconocido Parque Industrial local. “Antes de ser concejales son ciudadanos de Tres Arroyos”, sentenció Plaza, al cuestionar la falta de compromiso de los ediles con un proyecto consensuado que beneficiaría a empresarios y ciudadanos comunes por igual.

Desde la Cámara subrayaron el esfuerzo ad honorem que realizan sus integrantes para impulsar estas gestiones, restando tiempo a sus familias y empresas particulares, y contrastaron esta entrega con la actitud de los bloques que impidieron el debate.

Ante la incertidumbre generada, la expectativa ahora está puesta en el llamado a una sesión extraordinaria que permita destrabar el convenio y evitar que Tres Arroyos pierda, una vez más, la posibilidad de recuperar sus alas.

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