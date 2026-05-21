(audio) El Ente Vial local avanza en la recuperación de Claromecó y la zona productiva

21 mayo, 2026 0

El Ente Vial Rural, bajo la dirección de Juan Elgart, coordinó un intenso operativo de emergencia en la costa para revertir las severas secuelas provocadas por el reciente temporal hídrico y sudestada en la región.

Ante la imposibilidad momentánea de intervenir los caminos rurales debido a los anegamientos generales, las maquinarias pesadas del ente fueron redirigidas con celeridad hacia Claromecó, logrando retirar entre 700 y 800 camiones de arena acumulados en la costanera urbana para ser restituidos a la zona de playas.

Esta labor de mitigación, replicada también en los balnearios de Reta y Orense, se ejecutó mediante una distribución estratégica de recursos mecánicos que incluyó camiones, una retroexcavadora y dos motoniveladoras, en un despliegue articulado de forma conjunta con el ente descentralizado costero y el área de Servicios Urbanos municipal.

Paralelamente a las acciones desarrolladas sobre el frente costero, las cuadrillas viales abordaron con éxito el reacondicionamiento y despeje de los accesos vecinales y caminos internos de la zona productiva adyacente a la localidad balnearia, la cual había sufrido severos anegamientos y obstrucciones de arterias de circulación.

El director del organismo vial confirmó la normalización sustancial de dicho sector, habiéndose alcanzado un porcentaje estimado de transitabilidad del 80% en todo el entramado de caminos. Con este nivel de recuperación estructural, el equipamiento del Ente Vial Rural procedió a retirarse del ejido urbano para reinsertarse de forma plena en las labores programadas dentro del ámbito agropecuario regional.

Por otra parte, Elgart subrayó la trascendencia de las obras hidráulicas iniciadas de forma coordinada en la calle 32 de la localidad marítima, enfocadas en el entubamiento y la instalación de bocas de tormenta de captación.

Esta infraestructura busca subsanar deficiencias derivadas de loteos históricos y desarrollos edilicios consolidados que omitieron las evaluaciones topográficas y de nivel del suelo, lo cual generaba que el agua pluvial se estancara recurrentemente en las zonas bajas de Claromecó rodeadas por lomas.

La concreción de este tendido de cañerías ofrecerá una salida al flujo de agua y alivianará el casco céntrico urbano, acelerando sustancialmente el drenaje ante futuros eventos climáticos severos.

Finalmente, el funcionario detalló las gestiones en curso para la renovación tecnológica del parque de maquinaria pesada del ente. El organismo concretó la adquisición de una motoniveladora John Deere 670 a través de un mecanismo de financiamiento por leasing gestionado con la Provincia de Buenos Aires.

La administración se encuentra a la espera del arribo formal de la nueva unidad, momento en el cual se analizará qué equipo antiguo de la flota activa de diez motoniveladoras será retirado de servicio para su reemplazo directo en los frentes de trabajo del distrito.

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