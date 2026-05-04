(audio) El Hospital Pirovano más cerca de su nuevo mamógrafo tras el éxito de “Corre por el Hospi”

4 mayo, 2026 0

La sexta edición de la carrera solidaria “Corre por el Hospi” cumplió con creces su objetivo de convocar a la comunidad en favor de la salud pública. Organizada por la Comisión Amigos del Hospital Pirovano, la jornada deportiva y solidaria logró reunir a más de cien corredores que, a pesar del frío matinal, se acercaron para colaborar con la causa que este año movilizó a todo Tres Arroyos: la digitalización del mamógrafo.

Oscar Martínez, referente de la organización, manifestó a LU24 que el evento fue un éxito rotundo tanto en participación como en acompañamiento comercial. La meta de este año es particularmente ambiciosa, ya que se requieren aproximadamente 30.000 dólares para modernizar el equipo de mamografía, el cual lleva meses fuera de servicio. Según Martínez, los números preliminares de la recaudación arrojan un porcentaje de avance muy positivo, lo que genera grandes expectativas sobre la posibilidad de concretar la reparación en el corto plazo.

La jornada estuvo marcada por gestos de generosidad que emocionaron a los presentes, como el caso de un empresario que ganó el sorteo de una bicicleta y decidió donarla nuevamente para que la Comisión pueda seguir recaudando fondos. Este espíritu de colaboración es el que permite que “Corre por el Hospi” siga creciendo, recordando que en años anteriores esta misma iniciativa permitió renovar el mobiliario de internación con la compra de doce camas y colchones nuevos.

Desde la Comisión Amigos destacaron el trabajo incansable del equipo de voluntarios, quienes, junto al apoyo de la municipalidad y diversos sponsors, hicieron posible una logística impecable. Tras el cierre de esta edición, la comunidad queda a la espera del balance final de ingresos, con la esperanza de que el Hospital Pirovano pueda recuperar pronto una herramienta de diagnóstico tan vital para la prevención y la salud de sus pacientes.

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