(audio) El impacto de la “Ciclogénesis” en el sector agropecuario de la región

10 mayo, 2026 0

La reciente ciclogénesis que azotó la región dejó un escenario complejo para los productores del sur bonaerense, combinando ráfagas de viento destructivas con precipitaciones que alteraron el ritmo de la producción. Ricardo Arzoz, reconocido consignatario de hacienda analizó las consecuencias de este fenómeno meteorológico, destacando que, si bien la tecnología actual permite prever estos eventos y tomar decisiones logísticas con antelación, la magnitud del temporal fue inusual para la zona.

El principal foco de conflicto se encuentra en el sector agrícola, ya que las lluvias coincidieron con el momento crítico de la cosecha de girasol y soja. La falta de firmeza en los suelos impide actualmente el ingreso de la maquinaria a los lotes y dificulta el tránsito de camiones pesados por las redes viales.

Aunque las zonas costeras como San Cayetano y Cascallares fueron las más castigadas por el agua, Arzoz señaló que la buena infraestructura vial de la región podría permitir una recuperación rápida de los caminos rurales si las condiciones climáticas mejoran según lo previsto.

En cuanto a la comercialización ganadera, el temporal obligó a reprogramar las actividades previstas para este fin de semana. El remate de la firma, que originalmente iba a realizarse el viernes, se trasladó al próximo sábado a las 14:30 horas.

A pesar de los retrasos logísticos y las dificultades en el traslado de animales, las expectativas para el evento son altas, con una oferta que superará las 600 cabezas en un mercado que muestra signos de reafirmación en sus valores.

Hacia adelante, el pronóstico de una semana con vientos persistentes y temperaturas en ascenso genera optimismo entre los productores.

Estas condiciones resultan fundamentales para el oreo de los campos, lo que permitiría retomar las tareas de recolección y normalizar el envío de hacienda a los mercados de referencia en los próximos días.

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