(audio) El Instituto de Caridad Universal se reinventa en su nueva sede de calle Rondeau

20 marzo, 2026 0

Tras un inicio de año marcado por los cambios, el Instituto de Caridad Universal confirmó que ya se encuentra operando plenamente en su nuevo local ubicado en Rondeau 865. Eduardo Dalmonego, presidente de la institución, explicó a LU24 que la mudanza fue necesaria luego de que finalizaran los subsidios que permitían costear el alquiler del espacio anterior.

Pese a que el nuevo salón posee dimensiones similares al anterior, la organización ha logrado optimizar el espacio para continuar recibiendo las constantes donaciones de la comunidad.

Una de las novedades más importantes de esta etapa es la ampliación del horario de atención, que pasó de dos a cuatro días semanales. Esta decisión responde al notable incremento en la demanda de asistencia básica, especialmente en lo que respecta a alimentos y recursos de salud.

Según Dalmonego, este aumento en la concurrencia no solo se debe a la situación económica actual, sino también a que la institución ha ganado mayor visibilidad entre los vecinos que buscan una red de contención.

Con la llegada de los primeros días frescos, el Instituto ya prepara el lanzamiento oficial de su tradicional “Campaña contra el Frío”. El objetivo principal de este año será la recaudación de fondos y elementos para la compra de leña, un recurso crítico para las familias más vulnerables antes de que las temperaturas bajen drásticamente con la llegada del invierno.

Para optimizar la entrega de ayuda, la institución mantiene una estrecha colaboración con las asistentes sociales de los Centros de Atención Primaria municipales, cruzando sus propios listados de beneficiarios con los registros oficiales.

Además de la asistencia material, el Instituto continúa brindando apoyo en casos especiales, como campañas de recaudación para personas enfermas que requieren traslados o tratamientos médicos costosos. Quienes deseen colaborar o solicitar asistencia pueden acercarse directamente a la nueva sede o contactarse a través de los números de teléfono difundidos en sus canales oficia

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