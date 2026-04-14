(audio) El Jardín 903 renovó sus aulas y ya proyecta nuevas obras

14 abril, 2026 27

La cooperadora del Jardín de Infantes N° 903 celebró la finalización de una importante campaña solidaria que permitió poner en valor las instalaciones del establecimiento. Así lo comentó Maribel Alberca, integrante de la cooperadora, a LU24.

Gracias a una “cruzada” iniciada en febrero, la institución logró recaudar los fondos y la colaboración necesaria para pintar las salas y renovar el mobiliario textil antes del comienzo del ciclo lectivo.

Alberca destacó la rapidez con la que los vecinos respondieron al llamado, permitiendo que los alumnos encontraran sus “aulitas” completamente transformadas al regresar a clases.

Además de la pintura, se realizó el cambio integral de las cortinas y se trabajó en una decoración especial junto al cuerpo docente para mejorar el entorno de aprendizaje de los más pequeños.

Tras el éxito de esta primera etapa, desde la institución ya fijaron las metas para la segunda mitad del año.

El próximo objetivo será aprovechar el receso de las vacaciones de invierno para completar la pintura en los sectores del patio y los pasillos, continuando así con el plan de mejoras edilicias mediante el apoyo de la comunidad.

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