(audio) El mal clima retrasa el final de la cosecha gruesa y la siembra de fina

3 agosto, 2026 319

Las adversas condiciones climáticas que se registran en los últimos meses, con cielos nublados, lluvias y lloviznas y las bajas temperaturas, hacen que no se pueda culminar con la cosecha de soja, y se retrasa a su vez el comienzo de la siembra de fina, según estimó a LU 24 el presidente de la Cooperativa Alfa, Juan Ouwerkerk.

“Debe faltar todavía un 15% de soja que no se ha podido levantar todavía y seguramente esos lotes que no se pudieron levantar iban destinado a siembra fina y estaban pensados en sembrarle trigo sobre soja, por lo que alguno de esos lotes se ha pasado a cebada y si se sigue retrasando la cosecha se hará lo mismo porque no nos va a dar el tiempo de siembra de trigo”, estimó y amplió: “va a quedar una parte que irá a gruesa, y probablemente la relación que se estimaba en un 50% de cebada y 50% de trigo, estará ahora en 60% de cebada y 40% de trigo y quedará un 15% sin sembrar”.

Respecto del maíz, Ouwerkerk sostuvo que “aguanta en planta sin desgranarse, y lo que se cosecha vuelve a ir a gruesa, por lo que no urgen los tiempos en este caso”.

“Si uno ve los pronósticos hacia adelante, vendría un año Niño con mucha humedad. Aparentemente en nuestra zona no sería demasiado grave, pero para el centro de la Provincia y más arriba sí, por lo que esperemos que no se cumplan los anunciados excesos de agua, que nos generan retraso en la cosecha y la siembra además del deterioro de los caminos, que ya están complicados más allá del gran trabajo que hace la Comisión Vial, pero se van deteriorando semana a semana porque uno tiene que ir y venir al campo por lo que, si el clima sigue así, esto va a ser un desastre”, expresó.

“Esperemos que venga un cambio de tendencia y que a partir de la semana arranque un tiempo más seco”, auguró finalmente.

Volver