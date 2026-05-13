(audio) El movimiento “La Patriada” invita a una charla debate con Pedro Peretti

13 mayo, 2026 0

El referente del espacio ciudadano La Patriada, Juan Carlos “Chango” Conde, visitó los estudios de la radio para anunciar una nueva actividad cultural y política que tendrá lugar este viernes a las 19:30 horas en la Biblioteca Campano.

Se trata de la presentación de Pedro Peretti, reconocido exdirector de la Federación Agraria Argentina y escritor, quien brindará una disertación titulada “El agro y la política en la historia argentina”.

Conde explicó que La Patriada se consolida como un espacio de debate progresista donde convergen diversas identidades políticas, desde el peronismo y la izquierda hasta sectores del movimiento vecinal, con el objetivo de fomentar el intercambio de ideas sin ambiciones dirigenciales.

En este contexto, destacó que la llegada de Peretti representa una continuidad en la agenda de visitas ilustres que ha tenido el espacio.

Sobre la figura del invitado, Conde resaltó su trayectoria como pequeño productor agropecuario con una fuerte impronta agroecológica y su rol como columnista en medios nacionales.

Aseguró que, si bien Peretti suele expresar conceptos punzantes, sus análisis sobre la tenencia de la tierra y el modelo productivo son fundamentales para comprender la realidad actual y las alternativas posibles para el desarrollo del sector.

La cita para el público general será este viernes a las 19:30 en las instalaciones de la Biblioteca Campano. Previamente, durante la mañana, el disertante mantendrá un contacto con los medios de comunicación en una conferencia de prensa.

Desde la organización invitaron a toda la comunidad a participar de este encuentro que promete un debate profundo sobre el pasado y el futuro de las políticas agrarias en el país.

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