(audio) El Municipio aguarda la intervención de Educación ante el presunto caso de violencia escolar

30 marzo, 2026 0

El Secretario de Desarrollo Social, Martín Garate, aclaró a LU24 la postura del municipio frente a los hechos de público conocimiento. A pesar de la preocupación social generada por la gravedad de lo denunciado, el funcionario confirmó que, hasta el momento, el Servicio Local de Niñez, Adolescencia y Familia no ha recibido ninguna presentación formal ni pedidos de intervención por parte de las familias involucradas o de la institución educativa afectada.

Garate explicó que, habitualmente, este organismo actúa a solicitud de las escuelas cuando los equipos técnicos docentes consideran que la situación excede el ámbito pedagógico y requiere asistencia social o protección de derechos.

En este caso particular, la institución informó a la Secretaría que el conflicto será canalizado inicialmente a través de los mecanismos internos del sistema educativo, contando con la supervisión directa de la inspección de nivel primario.

El secretario subrayó que no es estrictamente necesaria una denuncia judicial de los padres para que el Estado municipal tome cartas en el asunto, sino que basta con una comunicación institucional para activar los protocolos de acompañamiento. No obstante, al haberse optado por la vía administrativa escolar, el área de Desarrollo Social permanece en estado de disponibilidad.

Finalmente, Garate reconoció que los episodios de violencia en ámbitos educativos son un fenómeno en crecimiento que requiere políticas de Estado sostenidas.

En ese sentido, recordó que la Secretaría mantiene vigente un programa de prevención de violencia y que el equipo técnico está listo para intervenir en el conflicto en el preciso instante en que la comunidad educativa o los afectados lo requieran, priorizando siempre la asistencia y el resguardo de los menores.

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