(audio)El Museo del Automóvil presenta “A Escala Real”, la travesía en Citroën a EEUU

23 abril, 2026 47

El Club Quilmes presentará un libro escrito por Valentina Pereyra, y en el marco del Aniversario de la ciudad de Tres Arroyos: “A escala real” es el título del libro, que cuenta la historia de tres jóvenes de la zona hicieron un viaje a Estados Unidos en una furgoneta Citroën, a través de varios meses de viaje, y luego, en conjunto con Valentina plasman todas las cosas interesantes e insólitas que tuvo la travesía”, dijo a LU 24 el integrante del Museo del Automóvil , Héctor Sode.

“Siempre estuvo la idea de hacer un evento para que dieran a conocer su viaje, pero luego se decidió hace unos meses presentar este libro al tomar contacto con Valentina, el que fue impreso en Editorial Caravana, dado que el museo se presta para ser difusor de la cultura” relató.

La presentación será el viernes 24, día del Aniversario de Tres Arroyos a las 18:30, “están todos invitados, donde trataremos de plasmar todo esto que han armado tanto la editorial, Valentina como autora del libro y los muchachos, que en su momento eran jóvenes y ahora son ya personas mayores estarán a disposición de la gente para responder preguntas”, sostuvo.

Son dos personas que son del partido de Tres Arroyos, de Cascallares: Enrique Rybner y Ernesto Pedersen y otro de Necochea, explicó y agregó respecto al viaje que “Rybner lo tenía en mente y fue invitando también a Pedersen para que se uniera a la excursión y posteriormente con el necochense, que es de la colectividad danesa, lo fueron preparando, todos trabajaban en el tiempo libre que les dejaba su labor en el campo, y lo lograron con una furgoneta que era cero kilómetro, salieron en el Citroën y llegaron muy bien, luego de recorrer 16.000 kilómetros”.

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