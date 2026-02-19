(audio) “El Pampita” Pellegrino ganó el Pre – Ayacucho y va a la Fiesta del Ternero

Emiliano “El Pampita” Pellegrino ganó en Necochea el certamen Pre – Ayacucho como solista de canto sureño, lo que le dio el pase directo para ir a la nueva edición de la Fiesta del Ternero que se realiza en ese punto de la Provincia.

“Tenemos la suerte de estar en el Pre – Ayacucho, ganamos como solista de canto sureño, y fue retomar un poco los certámenes porque recuerdo que estuve en Talento Argentino, y después me presente a un Pre – Cosquín, hace como cinco años, y los había dejado de lado, pero ahora estoy contento por el apoyo y el cariño que me tiene la gente”, dijo Emiliano.

“Creo que, por lo que se está viendo en los grandes festivales, ahora gracias a Dios tuvimos un ganador en el Pre – Cosquín, que es nuestro (en referencia al Pancho Santarén) y verlo subir al escenario con una guitarra sola, por lo que veo que la gente se está volcando a lo más tradicional como la guitarra y el bombo, y creo que hay un semillero importante, por lo que falta un chiquitín porque la danza en la provincia de Buenos Aires es más romántica y no invita tanto a la fiesta”, resumió.

“No hemos hablado nada de la Fiesta con los delegados de Necochea, pero estamos a la expectativa constantemente, buscando música pero es bueno porque uno tiene que estar con la guitarra, las cuerdas vocales, es como un futbolista que tiene que entrenar” sostuvo y envió “un abrazo grande como atajando cien pollos” a sus seguidores y los oyentes de LU 24.

